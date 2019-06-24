Американское руководство намеренно оказывает сильнейшее давление на Иран, считают в Москве

По мнению официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, агрессивное поведение может обернуться угрозой международной безопасности: «США взвинчивают обстановку направлением в зону Персидского залива авианосцев и бомбардировщиков. Это сопровождается воинственными заявлениями и необоснованными, ничем не подтвержденными обвинениями в адрес Ирана в некоей «подрывной деятельности» в окружающем его регионе.

Такое впечатление, что санкциями, военным давлением и резкой, агрессивной риторикой в Вашингтоне целенаправленно провоцируют Тегеран на более жесткие ответные действия. Даже ищут повод для прямой конфронтации. Это очень опасная линия. Действия США чреваты дестабилизацией всего Ближнего Востока», — предупредила Мария Захарова.