Почти половина (48%) россиян не поддерживает идею о возможном сокращении рабочей недели до четырех дней

За такое нововведение выступили чуть менее трети опрошенных ВЦИОМ, передает агентство РИА Новости. Среди тех, кто не поддерживает четырехдневку, больше всего жителей небольших населенных пунктов и городов с населением 500-950 тыс. человек, и людей в возрасте от 60 лет и выше.

За переход на четырехдневную рабочую неделю больше всего высказываются жители Москвы и Петербурга, других городов-миллионников, а также граждане в возрасте от 25 до 34 лет. В правительстве ранее сказали, что технический прогресс приведет к сокращению рабочей недели до 4 дней.