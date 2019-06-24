Около четверти миллиона человек собрал митинг за отставку премьер-министра Чехии Андрея Бабиша

Акцию, которая прошла накануне в центре Праги, называют крупнейшей за последние 30 лет, со времен «бархатной» революции. Главу чешского правительства обвиняют в мошенничестве при распределении субсидий Евросоюза.

Кроме того, оппозиция утверждает, что Бабиш в прошлом сотрудничал со спецслужбами социалистической Чехословакии. Сам он подавать в отставку не собирается. На этой неделе в нижней палате парламента планируется голосование по вопросу о доверии правительству.