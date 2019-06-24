Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в море Банда у островов Индонезии

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США.

Землетрясение было зафиксировано в 02.53 по времени UTC (05.53 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 288 километрах к северо-западу от населенного пункта Саумлаки. Очаг залегал на глубине 208,3 километров.

Первоначально магнитуда была определена как 7,2, затем повышена до 7,5, а сейчас равняется 7,3.

Сообщений о возможных жертвах и разрушениях не поступало. Несколькими часами ранее, в 01.05 по времени UTC (04.05 мск), в провинции Папуа на острове Новая Гвинея на востоке Индонезии было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1.