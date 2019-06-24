Известные американские деятели культуры обвинили президента США в связях с Москвой

В видеоролике, который был опубликован в социальных сетях, актеры Роберт Де Ниро, Лоренс Фишберн, Мартин Шин, писатель Стивен Кинг говорят о вмешательстве российской стороны в выборы 2016 года. Они обвиняют Кремль в тайной операции, чтобы помочь Дональду Трампу возглавить Белый дом. И ссылаются на доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера, который расследовал дело о вмешательстве. Они также обвиняют американскую администрацию во лжи по поводу содержания самого доклада. Российская сторона обвинения во вмешательстве в выборы неоднократно отвергала.