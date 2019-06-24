Россия повысила стоимость полета на кораблях «Союз» для американских астронавтов

В бюджете НАСА на 2020 финансовый год говорится о возможной покупки двух мест на российских аппаратах для доставки американских астронавтов на МКС. В аэрокосмическом агентстве пояснили, что в ходе испытаний новых американских пилотируемых кораблей Crew Dragon компании SpaceX и Starliner от Boeing могут возникнуть проблемы. В 2015 году США заплатили примерно 82 миллиона долларов за место на «Союзе», передает агентство РИА Новости. Представители НАСА сказали, что не могут публично раскрыть, сколько платили в этот раз.