Госсекретарь США Майк Помпео вылетает в Саудовскую Аравию и Арабские эмираты, чтобы обсудить ситуацию с Ираном

Речь пойдет, в том числе, и о формировании антииранской коалиции в Азии, и в Европе, пояснил сам глава внешнеполитического ведомства. Сегодня Вашингтон планирует ужесточить санкции против Исламской республики. Отношения двух стран обострились после того, как иранские военные на прошлой неделе сбили американский беспилотник. Пресса писала, что глава белого дома Дональд Трамп даже отдел приказ об ответном ударе, однако в последний момент приостановил его выполнение.