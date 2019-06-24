Домашняя ссора стоила Борису Джонсону падением рейтинга в борьбе за пост британского премьера

Всего за пару дней экс-глава МИДа Соединенного королевства потерял серьезное преимущество перед соперником – нынешним министром иностранных дел Джереми Хантом, пишет газета Mail on Sunday. Как показал опрос среди избирателей Консервативной партии, отрыв Джонсона от Ханта сократился в два с половиной раза – с 27% до 11%. Скандал разгорелся в ночь с четверга на пятницу. Как писала британская пресса, словесная перепалка между 55-летним политиком и его подругой, 31-летней Кэрри Саймондс, закончилась визитом полиции.

Имя преемника Терезы Мэй на посту лидера консерваторов и премьер-министра станет известно в конце июля.