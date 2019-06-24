Россия готова сохранить транзит газа через Украину

Но только на экономически рентабельных условиях и в случае справедливого урегулирования судебных споров, пояснил первый замглавы аппарата правительства Сергей Приходько. По его словам, строящийся газопровод «Северный поток – 2» не предусматривает прекращения транзита по действующим маршрутам. Контракт на поставку газа в Европу через Украину истекает в этом году. Еврокомиссия рассчитывает добиться от России гарантий хотя бы частичного сохранения украинского транзита.