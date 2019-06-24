Россия может ограничиться лишь приостановкой авиасообщения с Грузией

При условии, что ситуация в Тбилиси не выйдет за нынешние рамки, сказал газете «Ведомости» человек, близкий к российскому МИДу. Собеседник издания добавил, что указ президента России о прекращении авиарейсов в республику вызван не только оскорбительным инцидентом в здании грузинского парламента с депутатом-коммунистом Сергеем Гавриловым, но и последующим заявлением президента Грузии Саломе Зурабишвили. Та обвинила Москвы в обострении ситуации.

Протесты в Тбилиси между тем не стихают с четверга. Очередная акция ожидается сегодня днем.