По меньшей мере, шестеро руководителей регионов идут на осенние выборы самовыдвиженцами

Двое из них – врио губернаторов Санкт-Петербурга и Сахалинской области Александр Беглов и Валерий Лимаренко – являются членами «Единой России». Как пишет газета «Ведомости», региональные руководители дистанцируются от партии власти, поскольку часто у них сложные отношения с местными элитами. Самовыдвижение предпочли главы регионов, где более высокий уровень протестного голосования, а также там, где на выборах в Госдуму «Единая Россия» получила менее 45% голосов, говорится в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций. Еще десять губернаторов будут избираться от «Единой России», из них четверо не являются членами партии власти.