Переговоры о совместных проектах России и Японии на южных Курилах столкнулись с трудностями

Не исключено, что стороны не успеют согласовать текст соглашения, которое планировали заключить на саммите G20 в Осаке, пишет японская газета Kyodo. Камнем преткновения стали вопросы о туризме и утилизации отходов, говорят источники издания. Москва и Токио планировали наладить сотрудничество в области рыболовства, медицины, туризма и экологии в южной части Курильской гряды. Об этом Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ договорились во время визита российского президента в Японию в конце 2016 года.