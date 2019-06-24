Новая акция протеста ожидается сегодня в Тбилиси

Ее участники хотят провести автопробег по центру города до здания МВД страны. Они требуют отставки министра внутренних дел Георгия Гахарии, проведения парламентских выборов по пропорциональной системе и освобождения задержанных на предыдущих акциях. Протесты вспыхнули в четверг в связи с визитом в республику группы российских депутатов. В результате столкновений в ночь на пятницу пострадали 240 человек. После этого в отставку ушел спикер грузинского парламента.