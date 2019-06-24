Соединенные штаты планируют ужесточить сегодня санкции против Ирана

Это станет ответом на сбитый иранскими военными американский беспилотник. Кроме того, Вашингтон обвиняет Тегеран в нападении на танкеры в Оманском проливе. Обстановке в регионе обострилась в конце прошлой недели. По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп даже отдал приказ об ударах по Ирану после инцидента с беспилотником, однако отменил его в последний момент. В Тегеране утверждали, что аппарат был сбит над иранской территорией.