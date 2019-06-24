Ряд районных избиркомов в Петербурге были закрыты накануне вопреки требованию городской комиссии

Как пишет интернет-издание «Фонтанка», кандидаты в муниципальные депутаты не смогли подать документы, по меньшей мере, в семи округах. Ранее сообщалось, что участники предвыборной кампании жалуются на искусственные очереди в муниципальные комиссии. После этого Санкт-Петербургская избирательная комиссия обязала местные избиркомы отказаться от обеда и выходных. Муниципальные выборы пройдут в городе одновременно с губернаторскими – 8 сентября.