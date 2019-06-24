Кандидат от оппозиции вновь одерживает победу на выборах мэра Стамбула

Представитель Народно-республиканской партии Турции Экрем Имамоглу, по предварительным данным, набирает почти 54% голосов. Его соперником был кандидат от правящей Партии справедливости и развития, бывший премьер-министр страны Бинали Йилдырым. Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже поздравил Имамоглу с победой. По итогам выборов 31 марта оппозиционный политик также одержал победу. Однако тогда результаты отменили якобы из-за нарушений при голосовании. Правящая партия проиграла выборы мэра Стамбула впервые за почти 17 лет.