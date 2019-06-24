Полиция отпустила троих задержанных на московском митинге против политических репрессий и фабрикации дел

На них составили протоколы о нарушении правил проведения публичного мероприятия, пишет сайт ОВД-Инфо. Им может грозить штраф до 20 тысяч рублей. В Петербурге на пикете в центре города были также задержаны трое участников. Двоих из них оставили в ОВД на ночь.

Всего акции против репрессий прошли в воскресенье в 13 городах России. Их участники требовали прекратить преследования фигурантов «Нового Величия», «пензенского дела» и других активистов.

В Москве, по разным данным, на митинг пришли от 1,8 до 4 тысяч человек.