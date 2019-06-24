Грузинские гостиницы не наблюдают массовой отмены брони россиянами

Несмотря на запреты, российские туристы с невысоким доходом все равно будут приезжать в республику, передает телеканал «Рустави 2» со ссылкой на Ассоциацию гостиниц и ресторанов Грузии. В то же время бизнес начал кампанию по привлечению туристов из других стран. На прошлой неделе российский президент Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям полетов в Грузию. Туроператорам рекомендуется прекратить продажу путевок в эту страну. Это произошло на фоне акций протеста в Тбилиси. Он начались после визита делегации российских депутатов, и продолжились уже под лозунгами с требованием отставки министра внутренних дел страны.