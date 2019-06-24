Z Архив новостей новости
5 0 6 0
01:03, 24 июня 2019

Вопрос о возвращении российской делегации будет решаться сегодня в ПАСЕ

На летней сессии в Страсбурге рассмотрят поправки в Регламент ассамблеи. Они запрещают лишать делегации права голоса и участия в руководящих органах. Если они будут приняты, уже завтра российские представители могут вернуться в зал заседаний ПАСЕ. Между тем Россия уже два года не платит взнос в организацию в ответ на лишение ее делегации ряда прав. Если она откажется и в этот раз, то до конца месяца может быть рассмотрен вопрос о ее исключении из Совета Европы.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Как быть с артистами? Послесловие к скандалу «Травля» точно работает. Силу общественного мнения не стоит недооценивать. Потеря репутации всегда болезненна. Я не знаю, станут ли Спиваков или Гергиев от этого хуже дирижировать, но моральный урон за свои подписи они несут…

5 46 6 5174 08:12
Kискусство, политика, кино, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Песня безумству Вывод лично для меня печален: вчерашние погромы больше всего вреда нанесли самой Грузии…

5 290 6 32932 21.06
Kполитика, грузия, общество, мнения
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Игорь Николаев: Как найти ключ к успеху в борьбе с бедностью Представьте, что эти деньги пошли бы на правое дело, а не были бы банально растасканы. Понято, представить такое трудно, но хотя бы в теории…

5 127 6 14821 19.06
Kобщество, политика, власть, события
Блоги

Николай Левшиц гражданский активист

Люди всегда будут оставаться людьми Проходящие в Грузии и Тбилиси акции протеста отчасти «антипутинские и антикремлевские», но никак не «антироссийские»...

5 67 6 9095 22.06
Kгрузия, рф, мнения
Блоги

+ «Прямая линия» с Владимиром Путиным «Прямая линия» с Владимиром Путиным Видеозапись трансляции

5 283 6 38093 20.06
Kпутин, видео, общество, события
Блоги

Владимир Пастухов политолог, научный сотрудник University College of London

Атакующие меньшинства и новая демократия России не стоит стремиться к воссозданию «классической» модели либеральной демократии, потому что эта модель сегодня «глючит» ничуть не меньше, чем «классическая» диктатура. Выход в поиске принципиально новых решений…

5 177 6 25045 17.06
Kполитика, власть, общество, протесты, акции, мнения
Блоги

Фото дня

Соратник Навального Леонид Волков вышел на свободу В твиттере он поблагодарил всех за заботу и поддержку…

5 59 6 8624 18.06
Kнавальный, оппозиция, фото, события
Блоги

Геннадий Гудков политик

Проклятая война Ни одна страна никогда не несла таких потерь, как Россия. Просто потому, что возомнившие себя миссиями бездарные и заурядные кремлевские вожди свой народ не жаловали…

5 251 6 38409 22.06
Kвторая мировая, история, сталин, войны, общество, власть, рф, мнения
Блоги

На въезде в Екатеринбург появилась табличка «Город бесов» Так город ранее называл телеведущий Владимир Соловьев, раскритиковавший жителей, выступавших против строительства храма в сквере у Драмтеатра. Знак уже демонтировали…

5 77 6 12459 17.06
Kекатеринбург, рпц, соловьев, события, фото
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Леонид Гозман: Почему выборы и протестные акции полезны независимо от их исхода Марши несогласных разгоняют, выборы нечестны. Но борьба дает опыт, а коллективное проявление достоинства приближает перемены…

5 62 6 10164 17.06
Kполитика, власть, мнения
Блоги

Евгений Куйвашев: Не нужно называть Екатеринбург городом бесов Неприятные слова. Давайте повесим на въезде в город другую табличку, которой бы мы все гордились. Например, «Город храбрых»...

5 102 6 17349 17.06
Kекатеринбург, фото, религия, общество, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

От Грозного до Тбилиси всего двести километров Пора властям Грузии понять, что нет у неё ближе соседа, нет другого государства, которое в час беды быстрее всех протянет руку помощи, чем Россия…

5 135 6 23376 22.06
Kгрузия, рф, политика, конфликты, протесты, безопасность, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Всегда считал и считаю Беларусь родной страной По приглашению Александра Лукашенко я прибыл в Минск. Сегодня у нас состоялась исключительно тёплая встреча. Александр Григорьевич удостоил меня высокой чести быть кавалером ордена Дружбы народов…

5 35 6 6090 21.06
Kбелоруссия, общество, политика, мнения
Новости

В Петербурге задержана сотрудница штаба Алексея Навального Ольга Гусева была одним из авторов видео, в котором говорится о фальсификации подписей в поддержку кандидата в губернаторы Александра Беглова…

5 38 6 6944
Новости

Руководители 15 компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, записали видеообращение к Владимиру Путину Фирма «ДЕКО», которую пострадавшие винят в своих проблемах, в свою очередь, является субподрядчиком компании «СГМ-Мост» Аркадия Ротенберга…

5 45 6 34622
Блоги

Александр Панчин биолог, популяризатор науки, научный журналист и писатель, лауреат премии «Просветитель»

РПЦ и «утечка мозгов» Многих людей бесят скрепы, клерикализация общества, основы православной культуры в школах, теология в ВУЗах, подменяющие нормальную науку и образование. И именно это заставляет многих думающих людей хотеть уехать…

5 60 6 11283 17.06
Kрпц, наука, события

Популярное за неделю

Новости

На Марсе обнаружены признаки жизни Марсоход Curiosity зафиксировал в атмосфере планеты большое количество метана, что может свидетельствовать о присутствии там живых микроорганизмов…

5 9 6 18606
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Владимир Владимирович, выслушав любой из задаваемых вопросов, мог бы отвечать фразой: «Откуда берутся кретины?» Самое интересное, что и на его вопросы, и на его ответы тоже возможен такой же комментарий…

5 83 6 165178 19.06
#слушать 51:04 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи
Голосование
Поддерживаете ли вы решение президента РФ запретить полёты российских авиакомпаний в Грузию?
5 103 6 22636 21.06
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Пять вопросов в лоб Путину Когда отменят пенсионную реформу, назначат премьером Грудинина и посадят Чубайса?..

5 277 6 229008 17.06
Kполитика, власть, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Прямая линия Путина. Впечатления Прямая линия Путина. Впечатления Мечтатель Путин явно скис — до него дошло, наконец, что пафосное здание российской державности будет разворовываться быстрее, чем оно строится…

5 145 6 199641 20.06
Kпутин, власть, рф, коррупция, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7911231
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4087199

Сегодня в эфире