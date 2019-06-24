Вопрос о возвращении российской делегации будет решаться сегодня в ПАСЕ

На летней сессии в Страсбурге рассмотрят поправки в Регламент ассамблеи. Они запрещают лишать делегации права голоса и участия в руководящих органах. Если они будут приняты, уже завтра российские представители могут вернуться в зал заседаний ПАСЕ. Между тем Россия уже два года не платит взнос в организацию в ответ на лишение ее делегации ряда прав. Если она откажется и в этот раз, то до конца месяца может быть рассмотрен вопрос о ее исключении из Совета Европы.