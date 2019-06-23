Работа газотранспортной системы Украины сегодня может быть приостановлена из-за дефицита газа в хранилищах

Запас топлива в подземных резервуарах «Укртрансгаза» достиг минимальных отметок.

Из-за отсутствия тендерных предложений компания «Укртрансгаз» не смогла провести 12 аукционов на закупку топлива. Причина – дефицит средств компании. Компания предупредила Совет национальной безопасности и обороны страны, а также другие госорганы о риске возникновения чрезвычайной ситуации с полной остановкой работы. Запас газа на сегодня ниже месячной потребности в нем в самой стране. При этом поставщики готовы возобновить продажи только после погашений Украиной долга за предыдущие периоды. В конце минувшей недели лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и ее команда подали заявление в Государственное бюро расследований о доведении до искусственного банкротства украинской газотранспортной системы. Вину за сложившуюся ситуацию Тимошенко возложила на бывшего президента Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и председателя «Нафтогаза» Андрея Коболева.

Юлия Тимошенко обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом срочно созвать Совет национальной безопасности, чтобы изучить материалы об искусственном банкротстве «Укртрансгаза».