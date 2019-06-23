Z Архив новостей новости
5 0 6 0
23:58, 23 июня 2019

США сегодня введут новые санкции против Ирана

Ограничительные меры были анонсированы на фоне серьезного усиления напряженности в отношениях двух стран.

О введении «дополнительных крупных санкций» против Ирана в своем твиттере сообщил президент США Дональд Трамп. По мнению американского лидера, у Тегерана не должно быть ядерного оружия. Также глава Белого дома добавил, что готов стать «лучшим другом» Ирана в том случае, если страна откажется от разработки атомной бомбы.
О содержании нового пакета ограничительных мер пока ничего неизвестно. При этом госсекретарь США Майкл Помпео пообещал, что санкции против Тегерана будут усиливаться, пока власти не согласятся на переговоры по ядерной программе.
На днях напряженная ситуация едва не вылилась в прямое военное столкновение. Иранские вооруженные силы сбили американский разведывательный беспилотник, после чего США подготовили план по нанесению ударов по трем объектам на территории ближневосточной страны. В итоге Трамп отказался проводить военную операцию.

Отношения США и Ирана обострились после того, как в прошлом году Вашингтон вышел из ядерной сделки, заключенной в 2015 году.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Как быть с артистами? Послесловие к скандалу «Травля» точно работает. Силу общественного мнения не стоит недооценивать. Потеря репутации всегда болезненна. Я не знаю, станут ли Спиваков или Гергиев от этого хуже дирижировать, но моральный урон за свои подписи они несут…

5 46 6 5174 08:12
Kискусство, политика, кино, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Песня безумству Вывод лично для меня печален: вчерашние погромы больше всего вреда нанесли самой Грузии…

5 290 6 32932 21.06
Kполитика, грузия, общество, мнения
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Игорь Николаев: Как найти ключ к успеху в борьбе с бедностью Представьте, что эти деньги пошли бы на правое дело, а не были бы банально растасканы. Понято, представить такое трудно, но хотя бы в теории…

5 127 6 14821 19.06
Kобщество, политика, власть, события
Блоги

Николай Левшиц гражданский активист

Люди всегда будут оставаться людьми Проходящие в Грузии и Тбилиси акции протеста отчасти «антипутинские и антикремлевские», но никак не «антироссийские»...

5 67 6 9095 22.06
Kгрузия, рф, мнения
Блоги

+ «Прямая линия» с Владимиром Путиным «Прямая линия» с Владимиром Путиным Видеозапись трансляции

5 283 6 38093 20.06
Kпутин, видео, общество, события
Блоги

Владимир Пастухов политолог, научный сотрудник University College of London

Атакующие меньшинства и новая демократия России не стоит стремиться к воссозданию «классической» модели либеральной демократии, потому что эта модель сегодня «глючит» ничуть не меньше, чем «классическая» диктатура. Выход в поиске принципиально новых решений…

5 177 6 25045 17.06
Kполитика, власть, общество, протесты, акции, мнения
Блоги

Фото дня

Соратник Навального Леонид Волков вышел на свободу В твиттере он поблагодарил всех за заботу и поддержку…

5 59 6 8624 18.06
Kнавальный, оппозиция, фото, события
Блоги

Геннадий Гудков политик

Проклятая война Ни одна страна никогда не несла таких потерь, как Россия. Просто потому, что возомнившие себя миссиями бездарные и заурядные кремлевские вожди свой народ не жаловали…

5 251 6 38409 22.06
Kвторая мировая, история, сталин, войны, общество, власть, рф, мнения
Блоги

На въезде в Екатеринбург появилась табличка «Город бесов» Так город ранее называл телеведущий Владимир Соловьев, раскритиковавший жителей, выступавших против строительства храма в сквере у Драмтеатра. Знак уже демонтировали…

5 77 6 12459 17.06
Kекатеринбург, рпц, соловьев, события, фото
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Леонид Гозман: Почему выборы и протестные акции полезны независимо от их исхода Марши несогласных разгоняют, выборы нечестны. Но борьба дает опыт, а коллективное проявление достоинства приближает перемены…

5 62 6 10164 17.06
Kполитика, власть, мнения
Блоги

Евгений Куйвашев: Не нужно называть Екатеринбург городом бесов Неприятные слова. Давайте повесим на въезде в город другую табличку, которой бы мы все гордились. Например, «Город храбрых»...

5 102 6 17349 17.06
Kекатеринбург, фото, религия, общество, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

От Грозного до Тбилиси всего двести километров Пора властям Грузии понять, что нет у неё ближе соседа, нет другого государства, которое в час беды быстрее всех протянет руку помощи, чем Россия…

5 135 6 23376 22.06
Kгрузия, рф, политика, конфликты, протесты, безопасность, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Всегда считал и считаю Беларусь родной страной По приглашению Александра Лукашенко я прибыл в Минск. Сегодня у нас состоялась исключительно тёплая встреча. Александр Григорьевич удостоил меня высокой чести быть кавалером ордена Дружбы народов…

5 35 6 6090 21.06
Kбелоруссия, общество, политика, мнения
Новости

В Петербурге задержана сотрудница штаба Алексея Навального Ольга Гусева была одним из авторов видео, в котором говорится о фальсификации подписей в поддержку кандидата в губернаторы Александра Беглова…

5 38 6 6944
Новости

Руководители 15 компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, записали видеообращение к Владимиру Путину Фирма «ДЕКО», которую пострадавшие винят в своих проблемах, в свою очередь, является субподрядчиком компании «СГМ-Мост» Аркадия Ротенберга…

5 45 6 34622
Блоги

Александр Панчин биолог, популяризатор науки, научный журналист и писатель, лауреат премии «Просветитель»

РПЦ и «утечка мозгов» Многих людей бесят скрепы, клерикализация общества, основы православной культуры в школах, теология в ВУЗах, подменяющие нормальную науку и образование. И именно это заставляет многих думающих людей хотеть уехать…

5 60 6 11283 17.06
Kрпц, наука, события

Популярное за неделю

Новости

На Марсе обнаружены признаки жизни Марсоход Curiosity зафиксировал в атмосфере планеты большое количество метана, что может свидетельствовать о присутствии там живых микроорганизмов…

5 9 6 18606
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Владимир Владимирович, выслушав любой из задаваемых вопросов, мог бы отвечать фразой: «Откуда берутся кретины?» Самое интересное, что и на его вопросы, и на его ответы тоже возможен такой же комментарий…

5 83 6 165178 19.06
#слушать 51:04 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи
Голосование
Поддерживаете ли вы решение президента РФ запретить полёты российских авиакомпаний в Грузию?
5 103 6 22636 21.06
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Пять вопросов в лоб Путину Когда отменят пенсионную реформу, назначат премьером Грудинина и посадят Чубайса?..

5 277 6 229008 17.06
Kполитика, власть, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Прямая линия Путина. Впечатления Прямая линия Путина. Впечатления Мечтатель Путин явно скис — до него дошло, наконец, что пафосное здание российской державности будет разворовываться быстрее, чем оно строится…

5 145 6 199641 20.06
Kпутин, власть, рф, коррупция, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7911231
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4087199

Сегодня в эфире