США сегодня введут новые санкции против Ирана

Ограничительные меры были анонсированы на фоне серьезного усиления напряженности в отношениях двух стран.

О введении «дополнительных крупных санкций» против Ирана в своем твиттере сообщил президент США Дональд Трамп. По мнению американского лидера, у Тегерана не должно быть ядерного оружия. Также глава Белого дома добавил, что готов стать «лучшим другом» Ирана в том случае, если страна откажется от разработки атомной бомбы.

О содержании нового пакета ограничительных мер пока ничего неизвестно. При этом госсекретарь США Майкл Помпео пообещал, что санкции против Тегерана будут усиливаться, пока власти не согласятся на переговоры по ядерной программе.

На днях напряженная ситуация едва не вылилась в прямое военное столкновение. Иранские вооруженные силы сбили американский разведывательный беспилотник, после чего США подготовили план по нанесению ударов по трем объектам на территории ближневосточной страны. В итоге Трамп отказался проводить военную операцию.

Отношения США и Ирана обострились после того, как в прошлом году Вашингтон вышел из ядерной сделки, заключенной в 2015 году.