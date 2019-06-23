В Страсбурге сегодня стартует летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы

На ней, как ожидается, решится вопрос о восстановлении полномочий российской делегации.

В ПАСЕ сегодня пройдет голосование по докладу под названием «Совершенствование процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования». В нем в том предлагается дать возможность делегациям, в настоящий момент непредставленным в ПАСЕ, а среди них есть и Россия, подать заявку на участие в июньской сессии. Ранее в Москве подчеркивали, что в том случае, если полномочия делегации не будут восстановлены, Россия может выйти из Совета Европы, а значит, и из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. Однако, вероятнее всего, этого не произойдет, поскольку члены ПАСЕ настроены принять доклад. Об этом в частности рассказали газете РБК главы делегаций и парламентских групп, пояснив, что Россия должна остаться в Совете Европы, чтобы граждане страны были быть под защитой ЕСПЧ, а у международных организаций был доступ к Крыму и Донбассу. Если России будут возвращены полномочия, она сможет принять участие в выборах нового генерального секретаря Совета Европы.

Права России в ПАСЕ были ограничены из-за конфликта на Украине и присоединении Крыма. В знак протеста Москва с 2017 года перестирала платить взносы в бюджет Совета Европы, из-за чего членство страны могут приостановить уже в конце этого месяца.