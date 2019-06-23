Стадион «Открытие Арена» будет частью инфраструктуры московского «Спартака», которая через четыре года перейдет к болельщикам команды. Такими планами в интервью КП поделился владелец московского клуба Леонид Федун.

На прошлой неделе Федун заявил, что к 2023 году контрольный пакет акций «Спартака» будет передан некоммерческой организации, которая будет состоять из болельщиков команды. Раньше реализации задумки, по словам Федуна, помешали кризисы 2008 и 2014 годов.