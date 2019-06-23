Участники митингов в Тбилиси в понедельник устроят автопробег к зданию МВД

Об этом сегодня заявил один из организаторов протестной акции Шота Дигмелашвили. Пробег начнется в 13 часов по местному времени. По словам Дигмелашвили время подобрано специально, так как во многих офисах начинается обеденный перерыв, что позволит привлечь внимание большего числа людей. Акции протеста в грузинской столице не прекращается с четверга, когда депутат Госдумы Сергей Гаврилов выступил на Межпарламентской ассамблее православия, сидя в кресле спикера парламента Грузии.