Личность напавшего на пост ДПС в Грозном установлена

Как рассказал «Интерфакс» осведомлённый источник, это уроженец и житель Грозного 1996 года рождения. Сейчас его проверяют на связь с террористами. Сегодня вечером в Грозном сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки документов, но водитель набросился на полицейских с ножом. Правоохранители применили табельное оружие, злоумышленник застрелен на месте. В результате нападения ранены полицейский и сотрудник Росгвардии. Как пишет РБК, инцидент произошел рядом с резиденцией главы Чечни Рамзана Кадырова.