Чемпионат мира по футболу 2034 года может пройти в Юго Восточной Азии

Лидеры АСЕАН поддержали совместное желание разработать заявку на проведение Мундиаля.

Министры иностранных дел стран Юго-Восточной Азии уже согласились подать совместную заявку на проведение футбольного ЧМ в 2034 году. При этом временные рамки для реализации этой инициативы установлены пока не были. После того, как в 2022году лучшие футболисты планеты соберутся в Катаре, ЧМ-2026 пройдет в Северной Америке. А точнее = в городах Мексики, Канады и США.

Что же касается 2030-го, то это будет юбилейный год: мир отметит столетие со времени проведения Первого в истории футбольного Чемпионата Мира. ФИФА еще не делало официальных заявлений по этому поводу. Однако уже сейчас ясно, что претендовать на этот турнир странам АСЕАН было бы слишком самонадеянно.

В странах Юго-Восточной Азии Чемпионат мира по футболу никогда ранее не проводился.