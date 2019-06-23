The Guardian: Связанные со спецслужбами РФ сетевые «тролли» несколько лет распространяли фейки о западных политиках

Связанные с российскими спецслужбами сетевые «тролли» на протяжении нескольких лет распространяли фейки о ведущих западных политиках. Об этом со ссылкой на выводы экспертов по выявлению источников дезинформации сообщает издание The Guardian.

Заговор с целью убийства бывшего главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, причастность группировки «Настоящая ИРА» к покушению на Сергея и Юлию Скрипаль – это не полный перечень фейков, выявленных цифровой лабораторией по поиску дезинформации Atlantic Council. За всем этим с высокой степенью вероятности стояли российские спецслужбы. Для распространения ложной информации использовались социальные сети, прежде всего фейсбук, всего – три десятка платформ на 9 языках. Там появлялись псевдоновости о том, что противники Брекзита готовят заговор, подделывались твиты от имени известных британских и американских политиков. В частности — министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона и сенатора США Марка Рубио. Целью кампании было «внесение раздора» в западное общество. При этом за всем стояли не студенты из так называемой «фабрики троллей», а штатные специалисты российской военной разведки. Впрочем, официальных претензий, как в случае с вмешательством в американские выборы, пока не последовало. В России всякий раз отрицали участие в сетевых вмешательствах в дела иностранных государств.

Как утверждают авторы исследования, несмотря на огромные денежные ресурсы, потраченные на распространение фейков, истории не привлекли особого внимания и работа троллей оказалась абсолютно бесполезной.