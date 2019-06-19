В Москве после окончания митинга против политических репрессий полиция задержала по меньшей мере 6 человек

В Москве после окончания согласованного митинга против политических репрессий полиция задержала по меньшей мере шестерых человек, в том числе художника, идеолога «Монстрации» Артема Лоскутова. По мнению самого Лоскутова, внимание сотрудников полиции могли привлечь плакаты и внешний вид участников акции. Митинг на проспекте Сахарова, по данным проекта «Белый счетчик», собрал почти 4 тысячи человек.

Трёх человек задержали на несогласованной акции против полицейского произвола в Петербурге. Около 50 человек вышли вечером в воскресенье к станции метро Гостиный двор на Невском проспекте в Петербурге. Это были представители молодежного движения «Весна», либертарианцы и городские оппозиционеры. Им не удалось согласовать с властями митинг, и они решили устроить несанкционированную акцию. Встали с портретами фигурантов дела Сети (организация запрещена на территории России), Нового величия, арестованных крымских татар, историка Юрия Дмитриева и других людей, которых, по их мнению, незаконно преследуют власти. К людям, стоящим в шеренге с портретами, у полиции не было вопросов. Задерживали только двух людей с плакатами, на которых было написано «Путина под суд» и «Пудинг — лор», также в полицейской машине оказался активист, который заковал себя в колодки, ему предложили вызвать скорую помощь, потому что у него якобы опухли руки, после отказа его силой утащили в автозак.

До акции полиция задержала одного из организаторов, но через несколько часов его отпустили из полиции.