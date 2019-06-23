Митинг в Праге с требованием отставки Андрея Бабиша с поста премьера собрал от 200 до 250 тыс. участников. Как передает ТАСС, акция завершилась без инцидентов. Организаторы утверждают, что нынешние выступления стали крупнейшими со времен Бархатной революции 1989 года в Чехословакии. Митингующие обвинили Бабиша в коррупции. Под петицией за отставку премьера подписались уже более 400 тысяч граждан.