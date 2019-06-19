Выдвиженец правящей партии, экс-премьер Турции Бинали Йылдырым проиграл на повторных выборах мэра Стамбула

По итогам голосования, лидирует кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу он набирает 54% голосов, Йылдырым — 45%. Как напоминает главный редактор МК в Турции Яшар Ниязбаев, турецкий избирком отменил результаты выборов 31 марта. Тогда Имамоглу также опередил Йылдырыма.

Правящая партия впервые с 2002 года не смогла провести в мэры Стамбула своего представителя.