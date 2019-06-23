В Тбилиси у  здания парламента возобновилась акция с требованием отставки главы МВД Георгия Гахарии

Участники митинга также требуют освобождения задержанных на митинге в четверг. Сегодня у парламента собрались несколько тысяч человек. Ранее сообщалось, что футболисты трех грузинских клубов вышли на матчи национального чемпионата в майках с надписями о «российской оккупации». А в грузинских кинотеатрах перестали показывать фильмы, озвученные на русском языке. Акции протеста не прекращаются в Тбилиси четвертый день. На этом фоне Владимир Путин отменил пассажирское авиасообщение с Грузией с 8 июля.