Состояние старшей дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой удовлетворительное. Во всяком случае, так утверждает уполномоченный по правам человека в Узбекистане Улугбек Мухамадиев, который навестил Каримову в колонии. Как говорится на сайте омбудсмена, для медобследования Каримовой привлекались ведущие специалисты, отдельные исследования проводились в Центральном госпитале МВД. Гульнара Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов. В рамках еще одного уголовного дела ей было назначено пять лет ограничения свободы. Ранее сообщалось, что общая сумма ущерба, причиненного ущерба, причиненного дочерью экс-президента по двум уголовным делам составила почти $2 млрд.