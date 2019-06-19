Шесть человек задержаны после митинга на проспекте Сахарова в Москве

Внимание сотрудников полиции могли привлечь плакаты и внешний вид участников акции. Об этом «Эху» рассказал задержанный художник, организатор шествий «Монстрация» Артем Лоскутов.

Артема Лоскутова доставили в Красносельское отделение полиции. Участники акции выступали против политических репрессий, произвола полиции, а также за смягчение наркотической статьи и поимки заказчиков дела против журналиста Ивана Голунова. Митинг был согласован.