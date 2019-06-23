Более 400 летчиков подали коллективный иск к Boeing. Они требуют компенсаций из-за сокрытия компанией недостатков самолетов 737 Max. Как сообщает ABC News, летчики напоминают, что «беспрецедентное умалчивание о конструктивных недостатках самолета уже привело к двум авиакатастрофам и приостановке эксплуатации лайнеров этой модели. Сумма компенсаций, на которых настаивают пилоты, не называется, но речь идет о миллионах долларов. Первые слушания пройдут в Чикаго 21 октября.