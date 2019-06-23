В Москве после окончания митинга против политических репрессий полиция задержала по меньшей мере 6 человек

В Москве после окончания согласованного митинга против политических репрессий полиция задержала по меньшей мере шестерых человек. По сведениям «ОВД-Инфо», среди задержанных — художник, идеолог «Монстрации» Артем Лоскутов, у которого был с собой плакат с оскорбительным для полицейских лозунгом. У одного из задержанных в руках был плакат со словами «Путин — вор», еще один нес флаги с анархистской символикой.

В Санкт-Петербурге задержали двоих участников схода против политических репрессий и произвола полиции. Акция у Гостиного двора была не согласована и собрала несколько десятков человек.