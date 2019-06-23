Десятки тысяч человек вышли в центр Праги с призывами к отставке премьер-министра Чехии и министра юстиции страны. Андрей Бабиш и Мария Бенешова обвиняются в растрате субсидий ЕС. ЕК требует от Бабиша вернуть 17,5 млн евро. Как передает чешское радио со ссылкой на организаторов акции, на улицы вышли до 250 тысяч протестующих. Нынешние протесты могут стать самыми массовыми за последние 30 лет