На повторных выборах мэра Стамбула лидирует представитель оппозиции Экрем Имамоглу. После подсчета почти всех бюллетеней он набирает 53% голосов, его соперник, выдвиженец правящей партии справедливости и развития Бинали Йылдырым – 45%. Йылдырым уже поздравил с победой оппозиционного кандидата. На выборах 31 марта Имамоглу также опередил своего соперника, но партия турецкого президента подала апелляцию и добилась отмены итогов голосования.