Санкционированный митинг на  Проспекте Сахарова в  Москве закончился без эксцессов

Собравшиеся потребовали отменить статьи УК о хранение и сбыте наркотиков и о возбуждении ненависти или вражды. Выступавшие призывали к реформе правоохранительной и судебной системы и введение гражданского контроля за деятельностью всех российских спецслужб. По данным столичной полиции, в митинге против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, приняли участие около двух тысяч человек. Проект «Белый счётчик» отчитался о более чем 3,5 тысячах участников. Организаторами выступил независимый профсоюз журналистов и сотрудников СМИ, а также Либертарианская партия.

В Санкт-Петербурге задержали двоих участников акции против политических репрессий и произвола полиции. Акция проходит рядом с Гостиным двором, она не согласована с властями. Всего здесь по оценке Дождя, примерно 40 человек.