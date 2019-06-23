Япония, по некоторым данным, пока не готова заключать с Россией соглашение по совместной деятельности на Курилах

Япония, по некоторым данным, пока не готова заключать с Россией соглашение по совместной хозяйственной деятельности на Курилах. Этот вопрос сторонам предстоит обсудить в рамках саммита G20 в Осаке.

Москва и Токио увлеклись переговорами по мирному договору между странами, который так и не был заключен после окончания Второй мировой войны. Из-за этого им не удалось урегулировать свои разногласия по совместной деятельности на южной части Курильских островов. Поэтому Япония не считает возможным заключать соответствующее соглашение на предстоящем в Осаке саммите лидеров «двадцатки», который пройдет с 28 по 29 июня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство «Киодо». Оно отмечает, что страны не пришли к согласию по вопросам утилизации отходов и туризму. Ожидания России не совпали с видением Японии. Так вместо обсуждения строительства мусороперерабатывающих заводов Токио предложил поставлять на Курилы прессы для мусора, чтобы сократить его объем. Стороны пока не договорились и о том, какое законодательство должно применяться при осуществлении совместных проектов. Работу на южной части Курил Россия и Япония рассматривают как важный шаг на пути к заключению мирного договора.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия не планирует передавать Курилы Японии.