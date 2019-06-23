В Петербурге у Гостиного двора начались задержания участников несогласованной акции против политических репрессий. Как передает корреспондент «Медузы», один задержанный пришел на акцию с деревянной колодкой, похоже на гильотину, и надел ее себе на шею. У другого был плакат, в котором Владимир Путин был назван узурпатором. Полиция требует от собравшихся разойтись, угрожая задержаниями с применением силы.