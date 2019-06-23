Семь кинотеатров одной из грузинских сетей проката приостановили показ фильмов с русским переводом. Как сообщает Грузия-онлайн, решение принято в знак солидарности с протестовавшими у здания парламента страны в Тбилиси 20 июня. Несколько тысяч демонстрантов вместе с представителями оппозиции требовали отставки спикера законодательного органа и главы МВД. Полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Задержаны около трехсот манифестантов.