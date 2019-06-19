Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что политические разногласия не должны влиять на туристов из России
Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что политические разногласия не должны влиять на туристов из России. Выступая на Евроньюс, Зурабишвили назвала неправильным решение российского президента приостановить авиаперелеты в Грузию с 8 июля.
Авиакомпании предложили российским туристам несколько способов вернуться из Грузии. Они убыточны для перевозчиков, но весьма гуманны для путешественников. Об этом в эфире «Эха» рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
Россияне также могут за свой счет купить билеты на рейс с пересадкой, а потом потребовать от авиакомпании компенсацию. Перевозчик, однако, может не удовлетворить этих требований, отметила Ирина Тюрина.