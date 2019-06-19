Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что политические разногласия не должны влиять на туристов из России. Выступая на Евроньюс, Зурабишвили назвала неправильным решение российского президента приостановить авиаперелеты в Грузию с 8 июля.

Авиакомпании предложили российским туристам несколько способов вернуться из Грузии. Они убыточны для перевозчиков, но весьма гуманны для путешественников. Об этом в эфире «Эха» рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Россияне также могут за свой счет купить билеты на рейс с пересадкой, а потом потребовать от авиакомпании компенсацию. Перевозчик, однако, может не удовлетворить этих требований, отметила Ирина Тюрина.