Компания SpaceX завтра запустит в космос ракету-носитель Falcon Heavy с 152 капсулами с  прахом умерших

Как пишет Business Insider, место для урн на борту выкупила компания Celestis Memorial Spaceflights. Между тем, главная цель запуска — вывод на орбиту 24 спутника. Старт будет транслироваться в прямом эфире. Компания Celestis Memorial Spaceflights периодически арендует свободное грузовое пространство кораблей для космических похорон. За отправку в космос 1-го грамма праха коммерсанты берут от 5 тысяч долларов.