В Лозанне прошла торжественная церемония открытия новой штаб-квартиры МОК

В Лозанне прошла торжественная церемония открытия новой штаб-квартиры Международного олимпийского комитета. Мероприятие было приурочено к 125-летию со дня основания организации.

Штаб-квартира была возведена на месте старого здания на берегу Женевского озера. На её строительство потрачено около € 130 миллионов. Отмечается, что в здании одновременно смогут работать до 500 сотрудников организации. Ранее МОК приходилось арендовать в Лозанне четыре офиса в разных частях города.

В торжественной церемонии принял участие президент организации Томас Бах. Он напомнил, каким провидцем оказался Пьер де Кубертен. И подчеркнул, что новая штаб-квартира — дом для всего олимпийского движения планеты.

Решение о строительстве новой штаб-квартиры было принято в 2012 году. В его создании приняли участие датские и швейцарские архитекторы.

Олимпийский дом получил ряд международных сертификатов, которые свидетельствуют, что здание является одним из самых экологичных в мире.