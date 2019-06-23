В Киеве сегодня прошел очередной «Марш равенства» в поддержку представителей ЛГБТ

Шествие состоялось в самом центре украинской столицы, по времени заняло около часа и завершилось без особых эксцессов.

С самого начала мероприятия киевская полиция выставила посты на многих подъездных магистралях украинской столицы, въезд в центр города по традиционным маршрутам был невозможен. Шумную разноцветную колонну сопровождали кинологи и взрывотехники. Полиция обеспечила безопасность собравшихся и не позволила проникнуть в периметр шествия противникам сегодняшнего прайда. А их было не мало. Сам «Марш равенства» был организован при поддержке общественной организации «КиевПрайд». В этом году он состоялся 23 июня под лозунгами «Свобода. Единство. Борьба» и «Наша традиция — это свобода!». Многие участники шествия делились своим пониманием происходившего в центре города.

«Бунтуй, люби, права не отдавай!», — кричали пришедшие. По данным организаторов, в «КиевПрайде» приняли участие около 8 тысяч человек. К участникам из Украины присоединились и многие гости Киева с флагами самых разных государств мира. Среди участников, по данным украинских СМИ была и отдельная колонна ЛГБТ-военных числом в 30 человек.

В прошлом году на Марше правоохранители задержали 75 человек. В этом году полиции удалось обойтись без массовых задержаний. После его окончания шествия, собравшиеся, обращаясь к сотрудникам полиции, скандировали «Спасибо!».