Выпускники Костромской военной академии отпраздновали окончание учебы заездом на джипах

Выпускники Костромской военной академии радиационной, химической и биологической защиты отпраздновали окончание учебы заездом на джипах и нескольких лимузинах по городским улицах.

Шумное торжество не понравилось некоторым костромичам. Они посчитали поведение будущих военных недостойным и слишком роскошным.

Возмущение у костромичей вызвало поведение новоиспеченных офицеров и после праздника: они нецензурно выражались, мусорили, орали и задевали прохожих. Подобные обычаи по окончанию учебных заведений недопустимы, так считает зампред думского комитета по делам молодежи Сергей Кривоносов.

Между тем в Петербурге буквально два дня назад бывшие курсанты Военной академии устроили заезд на четырех гелентвагенах по улицам города, а несколько лет назад заезд выпускников академии ФСБ в Москве на 30-ти шикарных иномарках закончился увольнениями в вузе.