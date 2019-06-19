В Москве на проспекте Сахарова проходит согласованный митинг против политических репрессий и фабрикаций уголовных дел. Напомним, марш в Москве в поддержку журналиста Ивана Голунова завершился задержанием более пятисот человек. Организаторами сегодняшнего мероприятия выступили независимый Профсоюз журанлистов и Либертарианская партия России.

По оценке корреспондента «Эхо Москвы», на проспекте Сахарова сейчас находятся около 3 тысяч человек.

Аналогичные акции вызванные делом спецкора «Медузы» Ивана Голунова, проходят еще более, чем в 10 городах России, в том числе и в Санкт-Петербурге. Там согласовать мероприятие не удалось, и поэтому оно пройдет в форме схода. Питерские власти неоднократно пресекали несанкционированные акции. Сегодня они также пообещали жестко реагировать на нарушения правопорядка, тем более, что в гордое сегодня праздник выпускников «Алые паруса».

В других российских городах акции завершились, в основном, без эксцессов.