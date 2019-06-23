Полиция начала проверку видео, на котором бюджетники, предположительно, фальсифицируют подписи в поддержку Беглова

Полиция Петербурга начала проверку видео, на котором бюджетники, предположительно, фальсифицируют подписи в поддержку врио губернатора Александра Беглова. Как сообщается на сайте регионального управления МВД, проверку начали по инициативе самого Беглова. О фальсификации подписных листов ранее сообщал местный штаб Алексея Навального, опубликовав видео из администрации Выборгского района. Сам Беглов назвал видео провокацией и заверил, что его штаб не имеет к этому никакого отношения.