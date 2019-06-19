На московской акции против политических репрессий и фабрикации уголовных дел задержан член Либертарианской партии Дмитрий Клепиков. Как передает «ОВД Инфо», у него в руках был плакат со словами «Путин — вор». По оценке корреспондента «Эхо Москвы», на мероприятии присутствует около полутора тысяч человек. Как заявил «МБХ Медиа» официальный представитель московского отделения Либертарианской партии Александр Гуда, полицейским дано указание не препятствовать самой акции, но создавать трудности. В частности, по словам Гуды, людей с плакатами будут отправлять в специальную палатку к сотрудникам центра «Э».

Напомню, акция на проспекте Сахарова была согласована с властями.