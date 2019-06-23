Дональд Трамп не отменял приказ об ударе по Ирану, а лишь приостановил его действие. Президент США посчитал, что атака будет непропорциональным ответом на сбитый беспилотник. Трамп также сообщил, что в этот понедельник США введут новые санкции против Ирана.

В Госдепе заявили, что давление на Иран будет только усиливаться, пока власти не согласятся на переговоры по ядерной программе. В Тегеране неоднократно заявляли, что вести диалог с США не будут.